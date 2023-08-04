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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

До шести увеличилось число погибших в зоне оползня в Грузии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В МВД Грузии сообщили об обнаружении еще четырех тел погибших в результате схода оползня в горном курорте Шови в регионе Рача.

Таким образом, количество погибших выросло до шести человек. Два тела были обнаружены в Шови накануне.

Продолжаются поиски еще 31 человека, с которыми у спасателей нет связи, сообщили журналистам в МВД.

По последним данным, из зоны бедствия уже вывезены на вертолетах более 200 человек.

Крупный оползень сошел на курорт Шови накануне вечером. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие. По информации грузинских СМИ со ссылкой на эвакуированных отдыхающих, оползень сметал все на своем пути, но здание трехэтажной гостиницы выдержало, и это спасло жизни людей.

Геолог Мераб Гаприндашвили, осмотревший вместе с коллегами место стихийного бедствия, сообщил журналистам, что оползень вызвали ливневые дожди и интенсивное таяние ледников. По оценкам геологов, в движение пришли более пяти миллионов кубометров твердой массы. "Подобного стихийного бедствия в Западной Грузии не было, если не считать произошедшее в 1991 году землетрясение в регионе Рача", - сказал специалист.

Грузия Шови Рача
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