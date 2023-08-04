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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Словении мощные ливни затопили несколько регионов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Словении за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным наводнениям на севере, северо-западе и в центральной части страны, сообщает в пятницу Associated Press.

Наиболее сильно пострадал регион Корошка, граничащий с Австрией. Там затоплены дороги, нанесен урон мостам, отключено водоснабжение. В третьем крупнейшем городе страны Целе затопило центральную часть, несколько тысяч жителей эвакуировали из-за наводнения.

К настоящему моменту известно о трех погибших из-за удара стихии - это женщина в городе Камник и двое нидерландцев, которые скончались в гористой местности близ города Крань.

В СМИ публикуют фотографии затопленных населенных пунктов с плавающими автомобилями, потрескавшимися дорогами. Некоторые люди забирались на крыши домов, спасатели эвакуировали их оттуда вертолетами. В спасательных операциях задействованы военные.

Ливни начались накануне вечером и продолжались в пятницу. Ожидается, что обстановка будет и дальше ухудшаться.

Словения
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