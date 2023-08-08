Несколько стран ЕС готовы помочь пострадавшей от наводнений Словении

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Австрия, Германия, Франция, Хорватия, Чехия и Словакия предложили помощь Словении, пострадавшей от сильнейших за последние 30 лет наводнений, передает во вторник агентство EFE.

В частности, Словения получит от этих стран экскаваторы, передвижные мосты, четыре вертолета, инженерные подразделения, грузовики и персонал для помощи непосредственно на месте наводнений.

Ожидается, что 9 августа в Словению отправится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее будет сопровождать еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Они оценят урон, нанесенный Словении ударом стихии.

На минувших выходных в Словении прошли мощные ливни, которые привели к масштабным наводнениям. Брюссель активировал в связи с этим механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи населению.

Власти страны заявили о том, что это наводнение стало самым сильным за последние 30 лет, более 20 тыс. человек остались без электричества, тысячи - без доступа к питьевой воде. Премьер-министр страны Роберт Голоб заявил, что ущерб, нанесенный дорожной и энергетической инфраструктурам, сотням жилых домов и других зданий, превысит 500 млн евро.