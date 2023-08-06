Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Новая попытка запуска американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (Acadia компании Capella Space отменена по техническим причинам, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск был отменен в воскресенье за 30 минут до старта из-за "показания датчиков" ракеты-носителя.

Это уже третья отмена запуска ракеты за неделю. 30 июля запуск был отменен за секунды до старта из-за технических неполадок на ракете-носителе. 4 августа он был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

В рамках миссии We Love the Nightlife запуск ракеты легкого класса Electron планируется осуществить со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Масса космического аппарата составляет 160 кг.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой должен быть выведен на орбиту высотой 640 км. Компания Capella Space рассчитывает, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Компания в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки. Оно входит в разведывательное сообщество США.