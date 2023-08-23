Запуск ракеты Electron со спутником дистанционного зондирования намечен на 24 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron будет запущена 24 августа из Новой Зеландии на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск состоится в рамках миссии We Love the Nightlife.

Он будет проведен со стартового комплекса на полуострове Махия в четырехчасовое временное окно, которое открывается в 11:45 по местному времени (в 02:45 по Москве). Космический аппарат массой 160 кг будет выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), который выводится на орбиту высотой 640 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.

Capella Space планирует, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Компания в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки. Оно входит в разведывательное сообщество США.