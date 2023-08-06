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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

МИД Польши заявил, что бойцы группы "Вагнер" пытались проникнуть в страну из Белоруссии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью CNN заявил, что бойцы группы "Вагнер" пытались проникнуть с территории Белоруссии в Польшу, рассматривается возможность полностью закрыть польско-белорусскую границу.

"Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что "угроза со стороны Белоруссии вполне реальна", утверждая, что бойцы группы "Вагнер" пытались проникнуть на территорию Польши", - сообщает телеканал.

"Мы очень четко заявляем, что не отступим. Очевидно, что будут попытки. Мы ожидаем новых атак на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства", - отметил Яблонский, добавив, что "они будут пытаться продемонстрировать, что они могут делать все, что захотят".

"Мы направляем все больше и больше войск в этот регион", - сказал замглавы польского внешнеполитического ведомства.

"Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Белоруссии, включая полное закрытие границы", - заявил Яблонский. Он добавил: "Мы хотели бы избежать этого, потому что это в какой-то степени крайняя мера. Но если будут продолжаться нападения, продолжатся попытки дестабилизировать нашу страну, у нас может не остаться другого выхода".

Польша Белоруссия
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