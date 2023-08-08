Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак распорядился направить дополнительную тысячу солдат на патрулирование польско-белорусской границы, сообщил во вторник польский портал Wnp.pl со ссылкой на информацию польского оборонного ведомства.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы усилить участие в охране границы, министр национальной обороны приказал выполнить просьбу и направить дополнительно солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусской границы и участия в операции "Безопасное Подлясье", - говорится в сообщении Минобороны Польши, которое цитирует портал.

Как сообщалось, ранее главнокомандующий Пограничной службой Польши генерал-майор Томаш Прага обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-белорусской границе. В настоящее время деятельность Пограничной охраны на этом участке границы поддерживают около 2 тыс. польских военнослужащих.