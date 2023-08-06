Филиппины обвинили КНР в применении водометов против их кораблей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Береговая охрана Филиппин в воскресенье заявила, что Китай использовал водометы против ее кораблей во время доставки припасов филиппинским военным в районе спорных островов Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море.

"Филиппинская береговая охрана решительным образом осуждает опасные маневры береговой охраны Китая и неправомерное использование водяных пушек против кораблей Филиппин", - приводит South China Morning Post выдержки из заявления филиппинских пограничников.

Инцидент произошел в районе рифа Жэньай (английское название - Вторая отмель Томаса), являющегося объектом территориального спора Пекина и Манилы. Вооруженные силы Филиппин заявили, что береговая охрана КНР преградила путь одному из кораблей и ударила по нему из водометов. Второй филиппинский корабль также не смог разгрузить трюмы и осуществить ротацию военных Филиппин, находящихся на отмели.

В свою очередь власти Китая заявили, что предприняли необходимые меры в соответствии с законом с целью не допустить нелегальной перевозки грузов.

"Мы призываем Филиппины немедленно прекратить противоправные действия в этих водах", - сказал представитель береговой охраны КНР Гань Юй.

Он подчеркнул, что суверенитет Китая над островами Наньша, в том числе над рифом Жэньай, и над прилегающими к ним водам сомнению не подлежит.