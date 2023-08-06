Филиппины обвинили КНР в применении водометов против их кораблей
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Береговая охрана Филиппин в воскресенье заявила, что Китай использовал водометы против ее кораблей во время доставки припасов филиппинским военным в районе спорных островов Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море.
"Филиппинская береговая охрана решительным образом осуждает опасные маневры береговой охраны Китая и неправомерное использование водяных пушек против кораблей Филиппин", - приводит South China Morning Post выдержки из заявления филиппинских пограничников.
Инцидент произошел в районе рифа Жэньай (английское название - Вторая отмель Томаса), являющегося объектом территориального спора Пекина и Манилы. Вооруженные силы Филиппин заявили, что береговая охрана КНР преградила путь одному из кораблей и ударила по нему из водометов. Второй филиппинский корабль также не смог разгрузить трюмы и осуществить ротацию военных Филиппин, находящихся на отмели.
В свою очередь власти Китая заявили, что предприняли необходимые меры в соответствии с законом с целью не допустить нелегальной перевозки грузов.
"Мы призываем Филиппины немедленно прекратить противоправные действия в этих водах", - сказал представитель береговой охраны КНР Гань Юй.
Он подчеркнул, что суверенитет Китая над островами Наньша, в том числе над рифом Жэньай, и над прилегающими к ним водам сомнению не подлежит.
У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми странами региона и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.
В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для разрешения территориального спора в Южно-Китайском море. В 2016 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю, заявив, что не нашел оснований для территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. По решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Наньша.
В Пекине отказались признавать решение суда.