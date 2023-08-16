Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Филиппины, несмотря на напряженность с КНР в Южно-Китайском море, не ведут подготовку к боевым действиям с этой страной, заявил на слушаниях в парламенте глава филиппинского МИД Энрике Манало.

"Мы не переходим на военные рельсы. Мы просто пытаемся защитить наш суверенитет в исключительной экономической зоне - дипломатическими и мирными методами", - приводит South China Morning Post слова министра в ответ на вопрос депутата по поводу подготовки Филиппин к войне с КНР.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство Филиппин привержено задаче решить территориальные споры с Китаем мирным путем. Манало добавил, что филиппинские военные, которые намерены вскоре вновь направить суда с припасами на аванпост в море - после предыдущей аналогичной операции, сорванной Китаем - преследуют лишь гуманитарные цели и никакие более.

Ранее на этой неделе посольство КНР на Филиппинах обвинило Манилу в конфронтационном отношении к Китаю и призвало решать споры диалогом. В ответ глава Минобороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил, что Китаю надо прекратить строительство и враждебные действия в восточной спорной части акватории Южно-Китайского моря для начала переговоров.

В начале августа береговая охрана Филиппин заявила, что Китай использовал водометы против ее кораблей во время доставки припасов филиппинским военным на риф Жэньай (английское название - Второй отмели Томаса), являющегося объектом территориального спора Пекина и Манилы. В результате филиппинцам не удалось разгрузить припасы. В свою очередь власти Китая заявили, что предприняли необходимые меры в соответствии с законом с целью не допустить нелегальной перевозки грузов.