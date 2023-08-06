Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Лидер талибов заявил, что нападения за пределами Афганистана не являются "священной борьбой"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный лидер талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") Хибатулла Ахундзада предупредил афганских моджахедов, что любое их нападение за пределами страны не будет считаться священной борьбой - джихадом, сообщил министр обороны контролирующего Афганистан движения "Талибан" Мухаммад Якуб Муджахид.

В транслировавшейся по государственному телевидению речи перед членами афганских сил безопасности, на которую в воскресенье ссылается французская Le Figaro, министр заявил, что, по мнению верховного лидера, боевые действия вне границ Афганистана являются не санкционированным религией джихадом, а войной.

Издание обращает внимание на то, что это заявление последовало за обвинениями со стороны Пакистана в причастности "афганских граждан" к атакам террористов-смертников на пакистанской территории. В минувшую среду премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обвинил афганцев в содействии смертникам в совершении терактов в его стране. При этом он не упомянул напрямую режим талибов, а указал на пришельцев "с той стороны границы".

От взрыва террориста-смертника 30 июля в ходе съезда сторонников исламистской партии "Джамаат-и-ислами" (признана террористической и запрещена в РФ) в пакистанском районе Баджаур близ границы с Афганистаном погибли, по меньшей мере, 54 человека. Ответственность за теракт взяли на себя члены пакистанского подразделения террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Le Figaro отмечает, что после возврата талибов к власти два года назад в Пакистане наблюдается заметное увеличение числа терактов, происходящих главным образом в приграничных с Афганистаном районах.

Афганистан Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Большинство выселенных из лагеря "Колибри" в Турции детей вернулись в РФ

Ким Чен Ын проинспектировал ряд оборонных предприятий КНДР

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Что случилось этой ночью: суббота, 6 августа

Гражданка РФ погибла в Грузии при сходе оползня на горном курорте Шови

На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати

На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });