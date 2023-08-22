ООН насчитала в Афганистане 800 совершенных талибами казней, арестов и пыток

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) зафиксировала достоверные сообщения о серьезных нарушениях прав человека фактическими властями из "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в отношении сотен бывших правительственных чиновников и военнослужащих.

В новом отчете, опубликованном во вторник, МООНСА задокументировала нарушения прав человека в период с момента захвата Афганистана талибами 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года.

"Задокументировано не менее 800 случаев внесудебных казней, произвольных арестов и задержаний, пыток и жестокого обращения, а также насильственных исчезновений, совершенных талибами в отношении отдельных лиц, связанных с бывшим правительством Исламской республики Афганистан и его силами безопасности", - говорится в отчете.

Согласно документу, талибы совершали насилие несмотря на объявление "всеобщей амнистии" для бывших правительственных чиновников и бывших военнослужащих Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСБ).

"Отчет МООНСА представляет собой отрезвляющую картину обращения с лицами, связанными с бывшим правительством и силами безопасности Афганистана, после захвата страны талибами. Более того, учитывая, что их заверили, что они не станут мишенью, это предательство доверия людей", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он призывал талибов "внимательно рассмотреть выводы этого отчета и выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности".

Со своей стороны, официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что "последний отчет Миссии ООН в Афганистане (МООНСА), в котором утверждается, что до 800 человек из бывшей администрации были убиты и замучены силами Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство - ИФ), не соответствует действительности".

В заявлении, обнародованном в социальных сетях от имени движения, он признает, что были "некоторые личные и неизвестные случаи мести, число которых ограничено". Однако они, по его словам, "были серьезно расследованы соответствующими органами Исламского Эмирата".

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как страну спешно покинули войска США, их союзников, а также поддерживаемое ими 20 лет правительство. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одной страной мира, а их лидеры находятся в санкционном списке ООН.

До того, как талибы захватили власть в Афганистане, в стране было более 70 политических партий. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий уехали в другие страны. 16 августа 2023 года талибы объявили о полном запрете деятельности политических партий.