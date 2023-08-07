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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Испания и Португалия в условиях аномальной жары продолжают борьбу с природными пожарами

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На Иберийский полуостров пришла очередная тепловая волна, экстремально высокие температуры продолжают держаться на большей части территории Испании и во всей Португалии, наиболее сложная ситуация складывается на юго-западе полуострова, сообщает в понедельник испанская телерадиокомпания RTVE.

В условиях непрекращающейся жары отряды пожарных в этих странах продолжают борьбу с природными пожарами.

В Испании в понедельник удалось взять под контроль три лесных пожара, в которых за прошедшие выходные выгорели более тысячи гектаров земли. Тем не менее, 30 пожарных бригад все еще продолжают работу на местах возгораний.

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Из-за аномально высоких температур оранжевый (один из самых высоких) уровень опасности объявлен в испанских автономных сообществах Андалусия, Кастилья-Ла-Манча и Эстремадура, сложная ситуация складывается в Каталонии, где пожарные с пятницы пытаются локализовать природный пожар, бушующий на границе с Францией.

Согласно испанским статистическим данным, с начала года в природных пожарах выгорело более 70 тыс. га земель, серьезнее этой за последнее время была ситуация лишь в прошлом году, когда пожары в Испании разорили более 300 тыс. га земель.

Испанские СМИ отмечают, что прошедший июль стал одним из шести самых жарких и засушливых месяцев за всю историю наблюдений в Испании.

Тем временем власти Португалии направили тысячу пожарных и 12 специализированных самолетов в центральную и южную части страны для локализации бушующих там пожаров.

Не менее девяти членов пожарной бригады получили травмы во время борьбы с пламенем, охватившим поселок Одемира на юге Португалии.

Температура воздуха в центральной и южной Португалии превышает отметку в 40 градусов по Цельсию, из-за чего в стране опасаются возникновения новых пожаров.

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Ранее стало известно, что на Кипре также бушует крупный пожар. Местные власти обратились за помощью к европейским и региональным партнерам, Иордания и Греция уже направили Кипру пожарную авиацию.

В Греции за прошедшие выходные пожарным удалось взять под контроль около 70 возгораний, однако, из-за усиления ветра несколько регионов страны все еще продолжают оставаться под угрозой возникновения пожаров. В июле сильные пожары привели к эвакуации тысяч туристов на острове Родос.

Пожарные бригады борются с возгораниями и на итальянском острове Сардиния. По меньшей мере три человека получили травмы, около 600 пришлось эвакуировать, перекрыты две автомагистрали. В понедельник на острове объявили максимальный, красный, уровень опасности.

Испания Португалия
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