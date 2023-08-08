На Ямале введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров, сообщил департамент природных ресурсов региона.

"Более 400 человек уже привлечены к тушению 22 лесных пожаров, которые охватили площадь свыше 3000 га. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах", - говорится в сообщении.

Для борьбы с огнем задействованы "Ямалспас", "Леса Ямала", аэромобильная группировка МЧС по ЯНАО, 21 пожарный из Тюменской области и 53 человека из Иркутска. Во вторник в округ прибудут 50 десантников из лесопожарного центра Архангельской области. Также пожары тушат три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

По информации департамента, пока пожары не представляю угрозы населенным пунктам, пострадавших нет.