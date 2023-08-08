США не видят угрозу в российско-китайском морском патрулирование в Тихом океане

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Совместное патрулирование кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР в акватории Тихого океана не представляет угрозу США, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки - ИФ) и NORTHCOM (Северное командование ВС США - ИФ) отслеживали их присутствие. Они находились в международных водах. Ни в какой момент времени они, согласно оценкам, не представляли угрозу", - сказал Райдер в ходе брифинга.

Он отметил, что Россия и Китай могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве и международных водах.

"Я думаю, что ни для кого нет ничего удивительного в том, что Китай и Россия продолжают искать пути сотрудничества, и мы продолжим следить за этой ситуацией и действовать соответствующим образом", - добавил представитель Минобороны США.

Ранее сообщалось, что экипажи российских и китайских боевых кораблей во время совместного патрулирования в юго-западной части Берингова моря отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

Отработка задач выполнена в рамках третьего по счету совместного морского патрулирования в акватории Тихого океана моряками двух стран, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.