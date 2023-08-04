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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

ВМФ России и ВМС Китая отработали в Тихом океане уничтожение подлодки условного противника

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Экипажи кораблей российского ВМФ и ВМС Китая при совместном патрулировании в юго-западной части Берингова моря отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Действуя в юго-западной части Берингова моря, отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая провел противолодочное учение, в ходе которого были отработаны поиск, сопровождение и уничтожение подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Отработка задач выполнена в рамках третьего по счету совместного морского патрулирования акватории Тихого океана моряками двух стран, информирует пресс-служба ТОФ.

Для обнаружения "вражеской" субмарины, которая по легенде учений скрытно вошла в закрытый для плавания район, использовались корабельные гидроакустические средства поиска, а также палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

"После определения координат и параметров движения цели, были выработаны рекомендации на применение оружия. Далее для поражения условной субмарины моряки выполнили залп реактивными глубинными бомбами. В ходе совместных действий экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая произвели обмен опытом при отработке противолодочных задач", - отметили в пресс-службе.

Третье совместное российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана стартовало 28 июля. Экипажи кораблей уже прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Моряки двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по связи и осуществили посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга.

"Всего с начала патрулирования отрядом пройдено свыше 2300 морских миль", - сказано в сообщении.

По данным российских военных, задачами нынешнего патрулирования "является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР".

В составе международного отряда РФ представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От ВМС КНР в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Первое совместное морское патрулирование акватории Тихого океана моряками двух стран было проведено в 2021 году, второе - осенью 2022 года.

ВМФ России Тихоокеанский флот Китай Россия
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