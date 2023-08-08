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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Белый дом планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, сообщает телеканал CNN.

Запрос будет рассмотрен Конгрессом этой осенью, заявил телеканалу начальник отдела закупок армии Даг Буш.

"Я думаю, что у нас будут очень веские аргументы, и мы надеемся заручиться поддержкой Конгресса для продолжения финансирования (Украины - ИФ), в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов", - сказал он.

Белый дом не планировал просить Конгресс о новом финансировании Украины до завершения финансового года в конце сентября, отмечает телеканал.

Уточняется, что дефицита финансирования, вероятно, не произойдет, потому что Пентагон ранее завысил сумму, потраченную на оружие для Киева, на $6,2 млрд.

Белый дом Конгресс США Украина
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