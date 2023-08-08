Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Что случилось этой ночью: вторник, 8 августа

Нуланд встретилась с путчистами в Нигере, Белый дом запросит дополнительное финансирование Украины, около 10 тыс. курян остались без света из-за непогоды

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Виктория Нуланд в понедельник встретилась в Нигере с захватившими власть в стране путчистами. Исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США назвала переговоры, длившиеся более двух часов, "чрезвычайно откровенными и временами трудными". Она посетовала, что ее просьба о встрече со смещенным президентом Нигера Мохамедом Базумом была отклонена, ей также не удалось поговорить с новым лидером армейским генералом Абдурахманом Тчиани.

- Администрация президента США намерена запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины. В Белом доме уточнили, что деньги пойдут среди прочего на производство боеприпасов и их закупку, инициатива будет рассмотрена осенью.

- Госдеп США считает, что предложение РФ о поставках зерна в страны Африки не решит проблему роста цен на мировом рынке. Заявленные Россией 50 тыс. тонн продовольствия несравнимы с 20 млн тонн, которые экспортировались в рамках "зерновой сделки", пояснил госсекретарь Энтони Блинкен.

- Порядка 10 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды. Обрушившийся на регион грозовой фронт повредил 15 линий электропередачи напряжением 10 кВ. В ремонтных работах задействованы 54 бригады энергетиков - 189 специалистов и 57 единиц техники.

- США разрешили поставку на Украину первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, украинские военные получат танки к началу осени.

- Операторы связи предоставили в Роскомнадзор данные о 216,7 млн абонентах, из них 4,4% - с нарушениями. Эти SIM-карты могут быть заблокированы, если сведения о владельцах не будут актуализированы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США

Госсекретарь США считает, что отправка Россией зерна в страны Африки не остановит рост цен

Белый дом планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины

Нуланд встретилась с путчистами в Нигере

Нуланд встретилась с путчистами в Нигере

МИД Мали расценил возможное внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере как катастрофу

США разрешили поставку на Украину первой партии танков Abrams

США разрешили поставку на Украину первой партии танков Abrams

Что произошло за день: понедельник, 7 августа

Ливни вызвали наводнения в Словении и Хорватии

Ливни вызвали наводнения в Словении и Хорватии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Наместник Киево-Печерской лавры освобожден из-под стражи

Наместник Киево-Печерской лавры освобожден из-под стражи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });