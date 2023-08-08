Что случилось этой ночью: вторник, 8 августа

Нуланд встретилась с путчистами в Нигере, Белый дом запросит дополнительное финансирование Украины, около 10 тыс. курян остались без света из-за непогоды

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Виктория Нуланд в понедельник встретилась в Нигере с захватившими власть в стране путчистами. Исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США назвала переговоры, длившиеся более двух часов, "чрезвычайно откровенными и временами трудными". Она посетовала, что ее просьба о встрече со смещенным президентом Нигера Мохамедом Базумом была отклонена, ей также не удалось поговорить с новым лидером армейским генералом Абдурахманом Тчиани.

- Администрация президента США намерена запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины. В Белом доме уточнили, что деньги пойдут среди прочего на производство боеприпасов и их закупку, инициатива будет рассмотрена осенью.

- Госдеп США считает, что предложение РФ о поставках зерна в страны Африки не решит проблему роста цен на мировом рынке. Заявленные Россией 50 тыс. тонн продовольствия несравнимы с 20 млн тонн, которые экспортировались в рамках "зерновой сделки", пояснил госсекретарь Энтони Блинкен.

- Порядка 10 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды. Обрушившийся на регион грозовой фронт повредил 15 линий электропередачи напряжением 10 кВ. В ремонтных работах задействованы 54 бригады энергетиков - 189 специалистов и 57 единиц техники.

- США разрешили поставку на Украину первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, украинские военные получат танки к началу осени.

- Операторы связи предоставили в Роскомнадзор данные о 216,7 млн абонентах, из них 4,4% - с нарушениями. Эти SIM-карты могут быть заблокированы, если сведения о владельцах не будут актуализированы.