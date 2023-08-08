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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Союз экспортеров заявил, что взрыв в турецком порту не повлияет на экспорт российского зерна

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Взрыв зернохранилищ в турецком порту Дериндже, который произошел в понедельник, не повлияет на экспорт российского зерна в Турцию, а также на продовольственную безопасность этой страны, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Любая авария - это, конечно, трагедия. Но если кратко, то никакого влияния на поставки российского зерна в Турцию не будет. Вряд ли это происшествие повлияет и на продовольственную безопасность Турции, на ее обеспечение пшеницей и другими зерновыми культурами", - заявил Зернин "Интерфаксу".

По его словам, Турецкий совет по зерну имеет весьма разветвленную сеть зерновых терминалов и элеваторов. "Кроме того, в стране расположено значительное количество частных терминалов и мельниц, которые при необходимости могут направить на внутреннее потребление значительные экспортные объемы муки", - сказал он.

По данным Союза, в 2022/2023 сельхозгоду Турция стала лидером по закупкам российской пшеницы - 9,2 млн тонн, что на 33,8% больше, чем в предыдущем сезоне (6,8 млн тонн). Всего экспорт российского зерна в Турцию вырос на 33,9%, до 12,6 млн тонн с 9,4 млн тонн сезоном ранее. Это тоже первая строчка в рейтинге импортеров.

Как сообщалось, в понедельник в порту Дериндже, расположенном неподалеку от Стамбула, произошел взрыв, в результате которого 13 сооружений получили повреждения. Пострадали более 10 человек. По предварительной оценке, причиной стала детонация зерновой пыли.

Турция РФ Союз экспортеров зерна
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