Число пострадавших при взрыве в порту недалеко от Стамбула выросло до 12 человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Не менее 12 человек пострадали при взрыве в турецком порту Дериндже, который расположен неподалеку от Стамбула, сообщает Associated Press (АР).

По словам представителей местных властей, на которых ссылается агентство, состояние трех пострадавших оценивается как серьезное, они госпитализированы.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По данным газеты Daily Sabah, взрыв произошел в районе складских помещений, где в порту хранится зерно.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели медики скорой помощи. Начато расследование.

Пользователи соцсетей публикуют видеокадры, на которых видны густые облака дыма, поднимающиеся в районе взрыва.

По первоначальным данным АР, причиной трагического происшествия стал несчастный случай, признаков того, что на объекте произошел теракт, нет.