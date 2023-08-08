Румыния передала армии Молдавии внедорожники, каски и бронежилеты

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство Румынии передало Министерству обороны Молдавии для нужд национальной армии техническую помощь - несколько внедорожников, каски и бронежилеты.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства, церемония передачи прошла в рамках официального визита в Кишинев министра обороны Румынии Ангела Тылвэра.

На встрече глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что "Румыния была и остается одним из самых стойких сторонников Молдавии, а румынские друзья неоднократно подтверждали свою приверженность активизации сотрудничества в сфере безопасности и обороны".

Коснувшись переданного снаряжения и техники, Носатый высказал уверенность, что "эта поддержка очень важна в контексте укрепления обороноспособности страны".

Министры также обсудили намерение Министерства обороны Молдавии стать членом Платформы военно-политического диалога - Региональной инициативе министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM). С 1 июля 2023 года председательство в SEDM перешло к Румынии.

"Главы оборонных ведомств обсудили партнерство сторон в рамках совместной межминистерской комиссии, сотрудничество в области стратегических коммуникаций, противодействия фейкам, укрепления киберзащиты и обучения персонала", - отмечается в сообщении.