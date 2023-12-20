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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Молдавии военные приобрели радар для контроля воздушного пространства

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны Молдавии получило радар для мониторинга воздушного пространства страны, сообщил журналистам глава министерства Анатолий Носатый.

"Доставленное в страну оборудование имеет жизненно важное значение для укрепления возможностей в области противовоздушной обороны Республики Молдова. В нынешних условиях безопасность наших граждан является приоритетом. Последние случаи нарушения воздушного пространства нашей страны вновь напомнили властям о насущной необходимости укрепления обороноспособности Молдавии", - сказал он.

По словам министра, радар обеспечит мониторинг всего воздушного пространства Молдавии.

"Приобретение системы воздушного наблюдения происходит в контексте укрепления обороноспособности нашей страны и модернизации национальной армии. Это вписывается в ряд других мер, предпринятых для ее оснащения по международным стандартам", - сказал он.

Радар приобретен за счет бюджета Минобороны через французскую компанию Thales, которая оказала логистическую поддержку. В связи с этим министр поблагодарил руководство Молдавии за внимание к сфере обороны, и внешним партнерам страны, в том числе Франции, за поддержку.

Он сообщил, что радар будет установлен в 2024 году при помощи французских специалистов. По его словам, молдавские военные, которые будут обслуживать радар, прошли обучение во Франции и сертифицированы должным образом.

"Нашли лучшее решение для Республики Молдова, исходя из потребностей и ресурсов, которыми располагали. Следует отметить, что радар обеспечивает обнаружение объектов в воздухе, но не гарантирует безопасность страны. Нам нужны и другие средства. Нужна современная авиация, нам необходимо иметь еще и ракеты для перехвата, в том числе самолеты-перехватчики. Это очень дорого и, к сожалению, в настоящее время мы не можем говорить о таком оснащении национальной армии", - сказал Носатый.

По его словам, на деньги, предложенные партнерами по развитию, власти закупят "другие системы раннего оповещения, которые позволят заблаговременно предупреждать о возможных опасностях в воздушном пространстве".

В начале мая Евросоюз сообщил, что через Европейский фонд мира в нынешнем году Молдавии будет выделено 40 млн евро на укрепление обороноспособности страны. За счет этих средств планировалось финансировать приобретение нелетального оборудования, материалов и услуг для подразделений вооруженных сил Молдавии, включая техническую подготовку. Утвержденное оборудование включает средства воздушного наблюдения, мобильности и транспортировки, логистики, командования и управления, а также оборудование для киберзащиты.

Мера помощи была запрошена Кишиневом 6 февраля и дополняет предыдущую в размере 40 млн. евро, которую Молдавия получила в 2022 году.

Минобороны Евросоюз Молдавия Thales Франция Анатолий Носатый
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