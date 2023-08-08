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SEC оштрафовала 11 фининститутов на $289 млн за нарушения в служебных коммуникациях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации.

Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций, предусмотренных федеральным законодательством, которые признали все 11 финкомпаний, говорится в пресс-релизе SEC.

Проведенное регулятором расследование показало, что по крайней мере с 2019 года сотрудники финкомпаний часто обсуждали служебные вопросы в мессенджерах, в том числе, в iMessage, WhatsApp и Signal, установленных на их персональных устройствах.

"Эти внеканальные коммуникации не фиксировались фининститутами в нарушение федеральных законов о ценных бумагах", - отмечается в пресс-релизе.

Нарушения допускали сотрудники разного уровня, в том числе, руководители высшего звена, подчеркивают в SEC.

Наибольший штраф пришелся на долю одного из крупнейших банков США - Wells Fargo, три его структуры выплатят в общей сложности $125 млн.

BNP Paribas Securities Corp. и SG Americas Securities LLC должны будут выплатить по $35 млн, BMO Capital Markets Corp. и Mizuho Securities USA - по $25 млн, Houlihan Lokey Capital Inc. - $15 млн, а Moelis & Company LLC и Wedbush Securities Inc. - по $10 млн, SMBC Nikko Securities America Inc. - $9 млн.

Ранее SEC уже штрафовал отдельных участников рынка за использование несанкционированных средств обмена служебной информацией: в конце 2021 года среди нарушителей оказались, в том числе такие крупные компании, как JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и Citigroup Inc. Тогда сумма выплат регулятору превысила $2 млрд.

SEC США
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