SEC проверит инвесткомпании на предмет нарушений в сфере ESG-инвестиций

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США запросила у некоторых инвесткомпаний документы, касающиеся продвижения ими ESG-инвестиций, пишет Financial Times.

Регулятор еще в 2021 году создал подразделение для отслеживания нарушений в ESG-раскрытии, и если в прошлом году двум инвестбанкам - Goldman Sachs Group Inc. и Bank of New York Mellon - пришлось урегулировать претензии SEC, то в этом году ни одного подобного дела пока не было, отмечает издание.

Источники FT, однако, говорят, что ситуация может измениться, поскольку регулятор начинает новые расследования. В частности, SEC изучает документы традиционных инвестфондов, которые начали позиционировать себя как ESG-фонды. Кроме того, регулятор смотрит на случаи раскрытия разных объемов информации фондами в США и Европе, имеющими одинаковую стратегию, активы или фондовых управляющих.

В июле германская DWS Group сообщила, что зарезервировала 21 млн евро на возможные расходы, связанные с урегулированием претензий SEC и других регуляторов по итогам "ESG-расследования". Для сравнения: Goldman Sachs и BNY Mellon выплатили соответственно $4 млн и $1,5 млн в рамках соглашения с SEC.

"Сфера ESG остается приоритетной для SEC, и я ожидаю увидеть ряд случаев правоприменения до конца финансового года, завершающегося в сентябре", - отмечает экс-глава офиса SEC в Сан-Франциско Джина Чой.

По ее словам, заявления инвестиционных консультантов относительно ESG-инвестиций "могут стать плодородной почвой для расследований и действий подразделения SEC в сфере правоприменения".