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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Rheinmetall AG приобрел у Бельгии танки Leopard 1 для последующей передачи Украине

Украине могут поставить 30 танков этой модели

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG закупил у Бельгии танки Leopard 1, которые затем намеревается передать Украине, сообщает во вторник "Хандельсблатт".

"Дюссельдорфский военно-промышленный концерн Rheinmetall готовит очередную поставку Украине танков. "Хандельсблатт" рассказали в отрасли, что с этой целью концерн приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1", - информирует издание.

По данным газеты, перед отправкой на Украину танки переоснастят на предприятиях Rheinmetall AG под стандарты ФРГ. Всего на Украину могут поставить 30 танков Leopard 1.

Leopard 1 - основной боевой танк ФРГ до 1980-х годов. Производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели. Танк оснащен 105-миллиметровой пушкой, боезапас - 60 снарядов. Скорость Leopard 1 на шоссе - 62 км/ч, запас хода - 600 км.

Дюссельдорф ФРГ Rheinmetall
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