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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Rheinmetall AG собрался в августе начать ремонт танков Leopard на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG намерен уже августе приступить к ремонту на территории Украины поставленных Киеву танков Leopard, заявил председатель правления компании Армин Паппергер.

"Мы начнем техническое обслуживание уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова.

Паппергер пояснил, что первые 12 украинских специалистов, которые займутся данной задачей, проходят обучение в ФРГ, еще 12 прибудут позже.

Кроме того, он подтвердил, что концерн хотел бы как можно скорее начать выпуск танков на Украине.

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"Это может произойти быстро, на Украине достаточно хорошо оснащенных танковых заводов советских времен", - объяснил Паппергер.

По его словам, концерн хотел бы взять предприятие в аренду и собирать на одной или двух производственных линиях технику по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что Украина со временем должна сама производить вооружения, а "Запад не может постоянно оплачивать все счета".

В начале июля Паппергер заявлял, что Rheinmetall AG запустит в течение трех последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины. Он упомянул, что на заводе будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG. Компания будет управлять заводом вместе с госконцерном "Укроборонпром".

Ранее сообщалось, что станции техобслуживания военной техники немецкого производства, предназначенной для Украины, развернуты в Словакии и Румынии. Также Rheinmetall AG пытается создать в Польше центр по обслуживанию немецкой техники, направленной Украине.

Украина Германия Leopard Rheinmetall
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