Rheinmetall AG собрался в августе начать ремонт танков Leopard на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG намерен уже августе приступить к ремонту на территории Украины поставленных Киеву танков Leopard, заявил председатель правления компании Армин Паппергер.

"Мы начнем техническое обслуживание уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова.

Паппергер пояснил, что первые 12 украинских специалистов, которые займутся данной задачей, проходят обучение в ФРГ, еще 12 прибудут позже.

Кроме того, он подтвердил, что концерн хотел бы как можно скорее начать выпуск танков на Украине.

"Это может произойти быстро, на Украине достаточно хорошо оснащенных танковых заводов советских времен", - объяснил Паппергер.

По его словам, концерн хотел бы взять предприятие в аренду и собирать на одной или двух производственных линиях технику по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что Украина со временем должна сама производить вооружения, а "Запад не может постоянно оплачивать все счета".

В начале июля Паппергер заявлял, что Rheinmetall AG запустит в течение трех последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины. Он упомянул, что на заводе будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG. Компания будет управлять заводом вместе с госконцерном "Укроборонпром".

Ранее сообщалось, что станции техобслуживания военной техники немецкого производства, предназначенной для Украины, развернуты в Словакии и Румынии. Также Rheinmetall AG пытается создать в Польше центр по обслуживанию немецкой техники, направленной Украине.