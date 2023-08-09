Антонов обвинил США в попытке уйти от ответственности за сбой стамбульских соглашений

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов считает, что попытки американской администрации оказать давление на развивающиеся страны и таким образом добиться возвращения РФ в зерновую сделку свидетельствуют о стремлении Вашингтона устраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей

"Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы "убедить" Российскую Федерацию вернуться в "зерновую сделку" являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", - сказал Антонов, отвечая на вопрос СМИ о том, как он может прокомментировать новые заявления представителей американской администрации о необходимости возобновления "черноморской инициативы".

Посол подчеркнул, что Россия как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять - дверь для восстановления "зерновой сделки" остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников - устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки, отметил Антонов.