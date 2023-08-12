Антонов заявил, что антироссийские санкции демонстрируют ненадежность финансовой системы США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что очередной всплеск антироссийской санкционной активности Вашингтона демонстрирует ненадежность американоцентричной финансовой системы.

"Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", - сказал посол в своем опубликованном в телеграм-канале дипломатического представительства ответе на просьбу СМИ прокомментировать усиление торговых барьеров против отечественной металлургической промышленности, внесение в "черные списки" Российского союза промышленников и предпринимателей.

Антонов усматривает в происходящем попытку американских властей сгладить нарастающую в США критику ограничительной политики Белого дома.

"Предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил глава дипломатического представительства.