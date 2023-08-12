Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Антонов заявил, что антироссийские санкции демонстрируют ненадежность финансовой системы США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что очередной всплеск антироссийской санкционной активности Вашингтона демонстрирует ненадежность американоцентричной финансовой системы.

"Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", - сказал посол в своем опубликованном в телеграм-канале дипломатического представительства ответе на просьбу СМИ прокомментировать усиление торговых барьеров против отечественной металлургической промышленности, внесение в "черные списки" Российского союза промышленников и предпринимателей.

Антонов усматривает в происходящем попытку американских властей сгладить нарастающую в США критику ограничительной политики Белого дома.

"Предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил глава дипломатического представительства.

Анатолий Антонов Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16

Военная операция на Украине

WSJ сообщила об отказе Египта поставлять оружие Украине по просьбам США

Что произошло за день: пятница, 11 августа

Минюст США назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Минюст США назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Котировки Brent и WTI седьмую неделю завершают в плюсе

Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Что случилось этой ночью: пятница, 11 августа

США, Япония и Южная Корея намерены проводить трехсторонний саммит ежегодно

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });