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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на ряде направлений боевых действий

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные наносят авиационные, артиллерийские удары по позициям украинских войск на ряде направлений проведения специальной военной операции, применяются также огнемёты "Солнцепёк" и беспилотники, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Бомбардировочной авиацией "Южной" группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пункту временной дислокации Третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора, а также по полевому пункту управления, складу боекомплекта, живой силе и скоплению боевой техники Пятой отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Ивановки", - сказал Астафьев.

Кроме того, сообщил он, самолёты Су-34 поразили пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска и командно-наблюдательный пункт третьего батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки. Штурмовой авиацией группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника на лисичанском, соледаро-артёмовском и марьинском направлениях.

Артиллерией поражены зенитная установка ЗУ-23, гранатомётный расчёт СПГ-9 в районах населённых пунктов Выемка и Песецкое, пикапы штурмовых групп ВСУ в Верхнекаменском, Красном, Дружбе, Ласточкино, сообщил начальник пресс-центра.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены миномёты противника в районах Спорного, Серебрянки, Клещеевки и Авдеевки, гаубица Д-30 в районе Выемки, гаубицы Мста-Б в районе Константиновки Д-20 в районе Острова и буксируемое орудие американского производства М777 в районе Николаевки, сказал он.

"Расчётом реактивной системы залпового огня нанесён ракетный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в районе Селидово. Экипажами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" поражены скопления живой силы противника в районе Клещеевки и Малоильиновки. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены БМП Bradley и танк вблизи Артёмовска", - сообщил Астафьев.

По его словам, "беспилотными летательными аппаратами с устройством сброса боеприпасов поражены группа пехоты противника, опорный пункт и место хранения боеприпасов в районах населённых пунктов Богдановка, Часов Яр и Красное".

Дзержинск Николаев
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