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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21
Фото: Mirian Meladze/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Грузии в районе схода оползня на горный курорт Шови в среду нашли тело еще одного человека, таким образом число жертв стихии выросло до 21.

"Тело было обнаружено в двух километрах от эпицентра бедствия. На десяти локациях продолжается поиск еще 12 человек", - сказал журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили.

В миреГлава Минздрава Грузии подтвердил, что среди пропавших в районе схода оползня есть детиЧитать подробнее

Ранее министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе сообщал об обнаружении еще одного тела и о поиске 13 человек.

По его словам, удалось отвести русло реки от основной массы оползня, в толще которого могут находиться погибшие.

Оползень и селевые потоки сошли на курорт Шови 3 августа. Спасателям удалось на вертолетах эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.

7 августа было объявлено в Грузии днем траура.

Грузия Шови
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