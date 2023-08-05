Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Глава Минздрава Грузии подтвердил, что среди пропавших в районе схода оползня есть дети

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили подтвердил в субботу, что среди пропавших в районе схода оползня на горном курорте Шови есть дети.

"Среди пропавших семь или восемь детей", - сказал министр журналистам.

Ранее руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили сообщил, что на данном этапе обнаружено 17 тел погибших при сходе оползня, идентифицированы семь.

Среди погибших есть гражданка РФ. Информацию о гибели россиянки подтвердили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

Согласно данным МВД, на данном этапе официально пропавшими числятся 18 человек.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданка РФ погибла в Грузии при сходе оползня на горном курорте Шови

На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати

На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати

На месте оползня в Грузии обнаружили тринадцатую жертву

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

Что случилось этой ночью: суббота, 5 августа

США частично приостановили помощь Нигеру

США частично приостановили помощь Нигеру

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Туроператор "Колибри" объяснил выселение детей из отеля в Турции овербукингом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });