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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Из-за ветров на гавайском Мауи повреждены линии электропередач и начались природные пожары

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Не менее 13 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения из-за сильных ветров на Мауи - втором по величине острове Гавайского архипелага, сообщает в среду Associated Press.

Порывы ветра, достигающие 36 м/с, также стали причиной возникновения природных пожаров, из-за которых пришлось эвакуировать жителей из нескольких населенных пунктов. В состояние повышенной готовности приведена местная береговая охрана, сотрудники которой спасли более десятка человек, пытавшихся найти спасение от дыма и пламени в океане.

Наиболее сложная ситуация складывается в популярном туристическом регионе на западе острова, а также во внутренних горных районах. Работу пожарных осложняют упавшие деревья и столбы линий электропередач, которые блокировали автодороги. Кроме того, из-за сильных ветров невозможно использовать пожарные вертолеты. Оценить ущерб пока не представляется возможным.

Местные метеорологи полагают, что ситуация может несколько улучшиться к четвергу.

Гавайи Мауи
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