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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Масштабные пожары на Гавайских островах привели к гибели как минимум 36 человек и уничтожили большую часть популярного у туристов города Лахайна на острове Мауи, сообщает в четверг CNN.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена, а сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. Жители сообщают о душераздирающих разрушениях. "У нас больше нет Лахайны. Ее больше нет", - сказал Марк Штефль CNN.

В миреИз-за ветров на гавайском Мауи повреждены линии электропередач и начались природные пожарыЧитать подробнее

Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи, ожидается вывоз еще 1,5 тыс. человек. Ситуацию осложняло то, что основная автомагистраль по пути к аэропорту была закрыта, однако сейчас дороги в основном открыты.

Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров, и большинство из этих очагов еще не локализованы.

По данным властей, из-за начавшихся в среду пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годы.

Лахайна Мауи Гавайи
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