Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Военные в Нигере повышают уровень угрозы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Захватившие власть в Нигере военные обвинили в среду французских военных в попытке дестабилизировать обстановку в стране, а также объявили о решении повысить уровень угрозы.

"Силам обороны и безопасности поручается принять меры - повысить уровень угрозы на территории страны", - приводят африканские СМИ слова представителя военных.

"Мы становимся свидетелями попытки дестабилизации обстановки в нашей стране", - добавил он, комментируя действия французских военнослужащих.

В миреОтстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержанияЧитать подробнее

По утверждению путчистов, утром в среду французские военные атаковали позиции национальной гвардии Нигера, а также вернули свободу группе террористов. Кроме того, военные в Нигере утверждают, что в среду утром воздушное пространство их страны нарушил французский военный самолет, вылетевший из Нджамены (Чад).

6 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства , который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Немецкие власти задержали гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

США добавили в санкционные списки по Белоруссии авиакомпанию "Белавиа"

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Польша увеличила число перебрасываемых на границу с Белоруссией военных вдвое - до 2 тысяч

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21

Глава Минобороны РФ заявил, что закупка Польшей оружия несет риски для России

Глава Минобороны РФ заявил, что закупка Польшей оружия несет риски для России

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии

Число жертв наводнения в Пекине превысило 30 человек, почти 20 пропали без вести

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });