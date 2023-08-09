Военные в Нигере повышают уровень угрозы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Захватившие власть в Нигере военные обвинили в среду французских военных в попытке дестабилизировать обстановку в стране, а также объявили о решении повысить уровень угрозы.

"Силам обороны и безопасности поручается принять меры - повысить уровень угрозы на территории страны", - приводят африканские СМИ слова представителя военных.

"Мы становимся свидетелями попытки дестабилизации обстановки в нашей стране", - добавил он, комментируя действия французских военнослужащих.

По утверждению путчистов, утром в среду французские военные атаковали позиции национальной гвардии Нигера, а также вернули свободу группе террористов. Кроме того, военные в Нигере утверждают, что в среду утром воздушное пространство их страны нарушил французский военный самолет, вылетевший из Нджамены (Чад).

6 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства , который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.