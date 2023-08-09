Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

Мохамед Базум. 2021 год. Фото: Bernd von Jutrczenka - Pool/Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Находящийся под домашним арестом отстраненный военными от власти президент Нигера Мохамед Базум страдает от суровых условий содержания, сообщили в среду в его политической партии.

По сообщению западных СМИ, соратники Базума утверждают, что лишившийся власти президент уже неделю не имеет доступа к водопроводной воде, а из еды у него остались только консервы. При этом в партии Базума отмечают, что проблем со здоровьем у него не наблюдается.

6 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Базуму.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

Военные в Нигере назначили новый кабинет министров. Премьер-министром выбрали экономиста Али Махамана Зейна. Ранее он занимал должность министра экономики и финансов, также работал в Африканском банке развития.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.