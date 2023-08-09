Канада ввела санкции против белорусских Минобороны, внутренних войск МВД и ряда предприятий

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Канада расширила санкции против Белоруссии, сообщило в среду министерство иностранных дел и международной торговли Канады.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит санкции против девяти физических и семи юридических лиц в соответствии с законом о специальных экономических мерах", - говорится в сообщении ведовства.

В список организаций, подпавших под ограничительные меры, вошли министерство обороны, внутренние войска МВД, холдинг "БелОМО", ООО "Оборонные Инициативы", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", компания ATE - Engineering и благотворительный фонд Алексея Талая.

В список белорусских граждан, в отношении которых вводятся санкции, включены председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, начальник управления профилактики МВД Белоруссии Олег Каразей, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и другие лица.

"Сегодняшние санкции реализуются параллельно с аналогичными действиями единомышленников и союзников, включая Европейский союз, США, Великобританию и Новую Зеландию", - отметили в МИД Канады.