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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

США добавили в санкционные списки по Белоруссии авиакомпанию "Белавиа"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа", "Минский завод гражданской авиации №407" и еще три структуры вошли в санкционные списки США по Белоруссии, говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Также в "черные списки" включили Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля республики Беларусь, компанию Bel-Kap-Steel, LLC, ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" и один самолет.

Кроме того, под санкции подпали семеро граждан Белоруссии и одна гражданка РФ.

Белавиа США Белоруссия
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