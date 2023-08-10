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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Глава МИД Азербайджана обсудил с дипломатом из США ситуацию в регионе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора была обсуждена повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов подчеркнул "неприемлемость выдвижения Арменией территориальных претензий к Азербайджану, отказа полностью вывести армянские вооруженные силы с территории Азербайджана и вмешательства во внутренние дела страны".

По его словам, "Армения продолжает провокации в отношении установленного Азербайджаном на своей территории погранпункта "Лачин". Он добавил, что, несмотря на предложение Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия для перевозки грузов и отказывается перевозить грузы по этим дорогам.

Азербайджан США
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