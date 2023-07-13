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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Блинкен в разговоре с Алиевым подчеркнул важность транзита по Лачинскому коридору

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о необходимости свободного транзита по Лачинскому коридору, сообщает госдепартамент.

"Блинкен подчеркнул необходимость свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор", - говорится в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора госсекретарь выразил поддержку переговорам Армении и Азербайджана по мирному урегулированию.

Ранее во вторник Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о временном прекращении деятельности ППП "Лачин" в связи с фактами контрабанды. Речь шла об обнаружении телефонов, зарядных устройств, бензина.

В этот же день Блинкен поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора Пашинян отметил необходимость действий для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникшего в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Азербайджан создал погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге 23 апреля 2023 года.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (находящийся под контролем российских миротворцев Лачинский коридор) был заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанный Нагорный Карабах. Власти Армении неоднократно ставили вопрос о необходимости разблокирования Лачинского коридора.

Азербайджан США Энтони Блинкен Нагорный Карабах
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