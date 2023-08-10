Кандидата в президенты Эквадора застрелили на предвыборном митинге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил ранее распространенную СМИ информацию об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо.

Лассо написал в соцсетях, что "возмущен и шокирован" произошедшим и заверил, что "это преступление не останется безнаказанным".

Он информировал, что созвал срочное совещание по вопросам обеспечения безопасности, чтобы обсудить произошедшее.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вильявисенсьо был застрелен на политическом митинге в рамках предвыборной компании.

CNN отмечает, что семь из восьми участников президентской гонки, включая Вильявисенсьо, находились под защитой полиции. Убитый политик представлял движение "Строим Эквадор".

В полиции сообщили, что в ходе перестрелки на месте инцидента между полицейскими и стрелком было ранено еще несколько человек, в том числе полицейские. Полиция квалифицировала убийство как террористический акт.

По сообщению агентства Associated Press, в генеральной прокуратуре Эквадора сообщили, что подозреваемый в убийстве скончался от полученных во время перестрелки ранений.

В свою очередь, Организация американских государств в распространенном заявлении миссии по наблюдению за выборами призвала обеспечить их безопасность.

Первый тур выборов президента в Эквадоре намечен на 20 августа.