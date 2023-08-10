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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Президент Эквадора ввел на 60 дней режим ЧС после убийства участника президентской гонки

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима ЧС на два месяца из-за убийства кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсьо, сообщают испаноязычные СМИ.

"Вооруженные силы к настоящему моменту мобилизованы по всей стране, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие в стране и свободные демократические выборы 20 августа", - сказал Лассо в ходе видеообращения.

Ранее Лассо подтвердил убийство Вильявисенсьо и пообещал, что "преступление не будет безнаказанным".

Агентство Associated Press отмечает, что незадолго до убийства 59-летний Вильявисенсьо, который являлся ярым критиком коррупции и мафиозных преступных группировок, получал угрозы в свой адрес, в частности от связанной с мексиканским наркокартелем "Синалоа" организации.

Политика застрелили на митинге, который он проводил в рамках своей предвыборной кампании. Выступая, он заявил, что искоренит коррупцию и отправит в тюрьму "воров".

Вильявисенсьо был одним из восьми кандидатов в президенты Эквадора, он не считался лидером президентской гонки ипредставлял движение "Строим Эквадор".

В полиции сообщили, что в ходе перестрелки на месте происшествия между полицейскими и нападавшим было ранено еще несколько человек. Полиция квалифицировала убийство как терактю В генпрокуратуре Эквадора сообщили, что подозреваемый позже скончался от полученных ранений.

Первый тур выборов президента в Эквадоре намечен на 20 августа.

Гильермо Лассо Эквадор Фернандо Вильявисенсьо
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