В Северном полушарии в ночь на 12 августа будет пик активности звездопада Персеиды

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Жители Северного полушария в ночь на 12 августа смогут наблюдать пик активности метеоров - так называемый звездопад Персеиды, сообщил "Московский планетарий".

Если наблюдателям повезет с погодой и не будет мешать городская засветка, с полуночи и до утра можно будет увидеть до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. В 2023 году условия для наблюдения считаются благоприятными: Луна не помешает наблюдению метеоров, так как близка к новолунию. При этом рекомендуется отъезжать на 30 км от населенных пунктов, а от крупных городов, таких, как Москва, более чем на 100 км.

"Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу", - предупредили эксперты.

Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь. Для наблюдения за звездопадом астрономические приборы не потребуются: Персеиды - это яркие метеоры, свечение некоторых из них длится до нескольких секунд.