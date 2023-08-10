Тропический шторм обрушился на Южную Корею

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Ханун" обрушился на Южную Корею, ливень привел к сходу оползней и наводнениям, из-за чего в южных прибрежных районах эвакуировали уже 10 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.

Шторм пришел в страну с юга и теперь движется на север страны. Экстренные службы уже получают сообщения о масштабных наводнениях в прибрежных регионах и полагают, что ситуация будет лишь ухудшаться. Не исключено, что в ближайшее время эвакуация людей продолжится.

По данным министерства внутренних дел и безопасности, погибших или раненных нет.

В Южной Корее отменили более 380 авиарейсов, остановлено паромное сообщение.

Ожидается, что ближе к вечеру в четверг шторм ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею. Однако и в Сеуле осадки еще будут идти в течение дня 11 августа.