Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Тропический шторм обрушился на Южную Корею

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Ханун" обрушился на Южную Корею, ливень привел к сходу оползней и наводнениям, из-за чего в южных прибрежных районах эвакуировали уже 10 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.

Шторм пришел в страну с юга и теперь движется на север страны. Экстренные службы уже получают сообщения о масштабных наводнениях в прибрежных регионах и полагают, что ситуация будет лишь ухудшаться. Не исключено, что в ближайшее время эвакуация людей продолжится.

По данным министерства внутренних дел и безопасности, погибших или раненных нет.

В Южной Корее отменили более 380 авиарейсов, остановлено паромное сообщение.

Ожидается, что ближе к вечеру в четверг шторм ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею. Однако и в Сеуле осадки еще будут идти в течение дня 11 августа.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Кандидата в президенты Эквадора застрелили на предвыборном митинге

Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе"

Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе"

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Военные в Нигере повышают уровень угрозы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });