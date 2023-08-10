Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Тайфун "Лан" надвигается с Тихого океана на Японию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тайфун "Лан" движется на северо-запад в сторону Японии и, как ожидается, в пятницу пройдет по японским островам Огасавара в Тихом океане, сообщает в четверг Kyodo.

В данный момент тайфун смещается со скоростью 10 км/ч, порывы его ветра достигают 198 км/ч. "Лан" пока находится в 170 км/ч к юго-востоку от острова Титидзима в составе архипелага Огасавара.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует, что "Лан" примерно в понедельник вызовет штормовую погоду на востоке и западе Японии

Между тем японские операторы железных дорог предупредили, что из-за ненастной погоды с воскресенья по среду на высокоскоростной линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Осаку, и на линии Санъё-синкансэн, идущей от Осаки к Хакате (префектура Фукуока), могут произойти сбои в движении. Более позднее отправление поездов, вероятно, повлияет на поездки участников праздника поминовения усопших Обон (Бон), который отмечают 13 - 15 августа.

В компании East Japan Railway Company, управляющей железными дорогами на востоке Хонсю, также предупредили о вероятных проблемах с движением из-за прихода тайфуна "Лан".

Также звучали опасения, что тайфун может помешать проведению крупных культурных и музыкальных мероприятий, запланированных на эти выходные в Токио.

Ранее в четверг тайфун "Ханун" прошел вблизи юго-запада Японии и принес сильные ливни на острова Сикоку и Кюсю. Из-за сильного ветра на Кюсю пострадали 14 человек. Также сообщалось о гибели двух человек.

После Японии "Ханун" обрушился на Южную Корею. Ливни привели к сходу оползней и наводнениям, в южных прибрежных районах страны эвакуировали 10 тыс. человек. В стране отменили более 380 авиарейсов, остановили паромное сообщение.

Ожидается, что ближе к вечеру в четверг тайфун ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });