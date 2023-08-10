Тайфун "Лан" надвигается с Тихого океана на Японию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тайфун "Лан" движется на северо-запад в сторону Японии и, как ожидается, в пятницу пройдет по японским островам Огасавара в Тихом океане, сообщает в четверг Kyodo.

В данный момент тайфун смещается со скоростью 10 км/ч, порывы его ветра достигают 198 км/ч. "Лан" пока находится в 170 км/ч к юго-востоку от острова Титидзима в составе архипелага Огасавара.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует, что "Лан" примерно в понедельник вызовет штормовую погоду на востоке и западе Японии

Между тем японские операторы железных дорог предупредили, что из-за ненастной погоды с воскресенья по среду на высокоскоростной линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Осаку, и на линии Санъё-синкансэн, идущей от Осаки к Хакате (префектура Фукуока), могут произойти сбои в движении. Более позднее отправление поездов, вероятно, повлияет на поездки участников праздника поминовения усопших Обон (Бон), который отмечают 13 - 15 августа.

В компании East Japan Railway Company, управляющей железными дорогами на востоке Хонсю, также предупредили о вероятных проблемах с движением из-за прихода тайфуна "Лан".

Также звучали опасения, что тайфун может помешать проведению крупных культурных и музыкальных мероприятий, запланированных на эти выходные в Токио.

Ранее в четверг тайфун "Ханун" прошел вблизи юго-запада Японии и принес сильные ливни на острова Сикоку и Кюсю. Из-за сильного ветра на Кюсю пострадали 14 человек. Также сообщалось о гибели двух человек.

После Японии "Ханун" обрушился на Южную Корею. Ливни привели к сходу оползней и наводнениям, в южных прибрежных районах страны эвакуировали 10 тыс. человек. В стране отменили более 380 авиарейсов, остановили паромное сообщение.

Ожидается, что ближе к вечеру в четверг тайфун ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею.