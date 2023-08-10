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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Мозырский НПЗ продолжил работу в штатном режиме после пожара

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пожар на установке каталитического крекинга Мозырского НПЗ не привел к нарушению технологического процесса, предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщило предприятие в корпоративном телеграмм-канале "Мозырский нефтепереработчик".

Пожар быстро потушили.

"Нарушений технологического процесса нет. Пострадавших нет. Все объекты завода работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

О пожаре с факельным горением на установке НПЗ по производству бензина ранее сообщило МЧС Белоруссии.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина Мозырского нефтеперерабатывающего завода", - говорилось в сообщении.

Позднее "БелТА" уточнило, что в четверг в первой половине дня на Мозырском НПЗ произошло возгорание колонны комбинированной установки каталитического крекинга, которая предназначена для получения высокооктанового компонента автобензина. Загорание колонны с бензином произошло на высоте 45 метров, наблюдалось факельное горение из задвижки установки по производству бензина. Спасатели оперативно, в течение получаса, ликвидировали возгорание.

МЧС Белоруссия Мозырский НПЗ
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