В Белоруссии произошел факельный пожар на Мозырском НПЗ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На Мозырском НПЗ на установке по производству бензина произошел пожар с факельным горением, сообщило МЧС Белоруссии. По данным министерства, в результате никто не пострадал.

Спасатели потушили факельное горение из задвижки установки, уточнили в МЧС. Причина возгорания выясняется.

На конец 2022 года акционерами Мозырского НПЗ являлись правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год. Предприятие завершает реализацию крупнейшего инвестпроекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, который ведется с середины 2017 года. Стоимость проекта превышает $1,5 млрд.