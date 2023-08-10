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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

В Белоруссии произошел факельный пожар на Мозырском НПЗ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На Мозырском НПЗ на установке по производству бензина произошел пожар с факельным горением, сообщило МЧС Белоруссии. По данным министерства, в результате никто не пострадал.

Спасатели потушили факельное горение из задвижки установки, уточнили в МЧС. Причина возгорания выясняется.

На конец 2022 года акционерами Мозырского НПЗ являлись правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год. Предприятие завершает реализацию крупнейшего инвестпроекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, который ведется с середины 2017 года. Стоимость проекта превышает $1,5 млрд.

МНПЗ МЧС Славнефть Белоруссия Мозырский НПЗ
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