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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Переговоры с захватившими власть в Нигере военными должны быть базой для попыток урегулирования кризиса в этой стране, заявил в четверг президент Нигерии Бола Тинубу, возглавляющий Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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"Важно, чтобы мы сделали приоритетом дипломатические переговоры и диалог. Это должно стать основной нашего подхода", - приводит телеканал "Франс-24" выдержи из выступления Тинубу на открытии посвященной Нигеру встречи ЭКОВАС в Абудже.

6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

На следующий день было решено, что лидеры стран ЭКОВАС проведут 10 августа внеочередной саммит, на котором обсудят обстановку в Нигере после путча в этой стране. В ЭКОВАС предупреждали, что не исключают проведение военной операции против военных в Нигере. Однако пока что на практике этот вариант не реализовывается.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Нигер ЭКОВАС
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