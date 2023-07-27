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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Военные Нигера заявили о свержении президента и закрытии границ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, сообщает Al Jazeera.

"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал заявление полковника Амаду Абдрамане.

По его словам, военные выступили против Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". Абдрамане также предостерег иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику Нигера.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против нигерийского лидера.

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Телеканал CNN сообщил, что Базум был схвачен президентской гвардией, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.

Позже сотни протестующих собрались в столице Ниамее в поддержку Базума.

Нигер
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