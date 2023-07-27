Военные Нигера заявили о свержении президента и закрытии границ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, сообщает Al Jazeera.

"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал заявление полковника Амаду Абдрамане.

По его словам, военные выступили против Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". Абдрамане также предостерег иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику Нигера.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против нигерийского лидера.

Телеканал CNN сообщил, что Базум был схвачен президентской гвардией, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.

Позже сотни протестующих собрались в столице Ниамее в поддержку Базума.