Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине

В том числе пакет военной помощи стоимостью свыше $13 млрд

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине, сообщает The New York Times.

В частности, $13,1 млрд должны пойти на военную помощь Киеву и на пополнение в связи с этим арсеналов Пентагона, еще $8,5 млрд - на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и иным странам, затронутым ситуацией в ней, и $2,3 млрд - для получения украинскими властями помощи от других доноров.

Также администрация США рассчитывает получить $12 млрд на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и $4 млрд планируется направить на охрану границ. Общая сумма запроса достигает $40 млрд.

В прошлый раз подобный запрос Белый дом направил Конгрессу в минувшем ноябре - свыше $37 млрд. В итоге в декабре Конгресс одобрил выделение $45 млрд - для Украины и союзников США по НАТО. Но теперь, как отмечает Associated Press, между конгрессменами растут разногласия по поводу целесообразности дальнейшей помощи Украине.

Агентство напоминает, что с момента начала спецоперации РФ на Украине США одобрили выделение Киеву $113 млрд, причем часть этих средств пошла на восполнение американских арсеналов, из которых поставлялись вооружения украинским военным.