Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине

В том числе пакет военной помощи стоимостью свыше $13 млрд

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине, сообщает The New York Times.

В частности, $13,1 млрд должны пойти на военную помощь Киеву и на пополнение в связи с этим арсеналов Пентагона, еще $8,5 млрд - на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и иным странам, затронутым ситуацией в ней, и $2,3 млрд - для получения украинскими властями помощи от других доноров.

Также администрация США рассчитывает получить $12 млрд на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и $4 млрд планируется направить на охрану границ. Общая сумма запроса достигает $40 млрд.

В прошлый раз подобный запрос Белый дом направил Конгрессу в минувшем ноябре - свыше $37 млрд. В итоге в декабре Конгресс одобрил выделение $45 млрд - для Украины и союзников США по НАТО. Но теперь, как отмечает Associated Press, между конгрессменами растут разногласия по поводу целесообразности дальнейшей помощи Украине.

Агентство напоминает, что с момента начала спецоперации РФ на Украине США одобрили выделение Киеву $113 млрд, причем часть этих средств пошла на восполнение американских арсеналов, из которых поставлялись вооружения украинским военным.

Белый дом Конгресс США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ООН призвала восстановить в должности свергнутого президента Нигера

ООН призвала восстановить в должности свергнутого президента Нигера

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });