Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

США намерены привлечь $200 млрд для развивающихся стран

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - США планируют привлечь $200 млрд для развивающихся стран, включая Украину, заявила глава американского Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы работаем над тем, чтобы использовать эти действия США в международных финансовых институтах для мобилизации $200 млрд нового финансирования для развивающихся стран при поддержке наших партнеров и союзников", - говорится в заявлении Йеллен, опубликованном на сайте ведомства.

Она отметила, что данные усилия продемонстрируют приверженность Вашингтона "оказанию помощи наиболее уязвимым странам и народам".

Министр, в частности, подчеркнула, что США "непоколебимы в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства".

"Соединенные Штаты будут продолжать возглавлять созданную нами всемирную коалицию в поддержку Украины, особенно в связи с тем, что помощь США стимулирует дальнейшую финансовую поддержку со стороны других стран и международных финансовых институтов", - добавила Йеллен.

Министерство финансов США Джанет Йеллен Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

Франция заявила о поддержке итогов саммита ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине

ООН призвала восстановить в должности свергнутого президента Нигера

ООН призвала восстановить в должности свергнутого президента Нигера

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });