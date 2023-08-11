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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:17 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 08:17 по Москве).

Это 100-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 31-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в девятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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